Prenzlauer Berg in Berlin

Wegen einer defekten Gasleitung sind am Freitagnachmittag drei Wohnhäuser im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg evakuiert worden.

Die Bornholmer Straße wurde an der Bösebrücke in beiden Richtungen gesperrt. In der Folge staute sich der Verkehr ab der Seestraße. Zudem wurden einige Ampelanlagen abgeschalten. Die Tramlinie 13 war zeitweise unterbrochen, die BVG richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Am Abend gelang es den Austritt von Gas zu stoppen. Mitarbeiter der Netzgesellschaft Berlin Brandenburg hatten zuvor laut eines Sprechers versucht, das Leck an der Gasleitung zu schließen.