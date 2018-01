Ermittlungen in Reinickendorf

Ein Juwelier hat in Berlin-Reinickendorf auf einen mutmaßlichen Räuber geschossen. Der Mann wurde im Oberkörper getroffen und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht mehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige wird im Krankenhaus bewacht.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hat der Mann das Schmuckgeschäft in der Berliner Straße am Montagnachmittag mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer betreten. Daraufhin griff der 38 Jahre alte Geschäftsinhaber zur Waffe und schoss mehrfach.



Auch der Juwelier wurde festgenommen. Die Polizei prüft, ob er in Notwehr gehandelt oder sich strafbar gemacht hat. Außerdem wird auch gegen den Vater des Geschäftsmannes ermittelt. Er soll die Waffe nach den Schüssen zunächst versteckt und widersprüchliche Angaben gemacht haben.