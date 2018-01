imago stock&people Video: Abendschau | 01.01.2018 | Rainer Unruh | Bild: imago stock&people

Angriffe auf Feuerwehr und Rettungskräfte - "Berlin ist die bekloppteste Silvesterstadt der Welt"

03.01.18 | 18:57 Uhr

Die Silvesternacht in Berlin war aggressiv: Auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte wurden angegriffen. Politiker rufen nach härteren Strafen, Sozialarbeiter sehen darin wenig Sinn. Sie setzen auf Prävention. Die Feuerwehr will das Problem nicht hypen. Von Daniel Marschke

Auch drei Tage nach dem Jahreswechsel ist die Berliner Feuerwehr noch damit beschäftigt, die Ereignisse der Silvesternacht aufzuarbeiten. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr auch die Schäden dokumentiert, die im Laufe der Nacht an Rettungswagen und Löschfahrzeugen entstanden sind. 57 seien es bisher, vielleicht auch ein paar mehr, sagt Andreas Ohlwein von der Pressestelle der Feuerwehr rbb|24 am Mittwoch - denn wegen des Schichtbetriebs hätten bisher noch nicht alle Fahrzeuge untersucht werden können.

Feuerwerkskörper schlägt in Frontscheibe ein

In einem Fall schlug ein Feuerwerkskörper in die Frontscheibe eines Löschfahrzeugs ein. Ob es eine Rakete, ein Böller oder möglicherweise auch das Geschoss aus einer Leuchtpistole war, sei unklar, doch in jedem Fall sei es verboten, Feuerwerkskörper gegen Menschen und Fahrzeuge zu richten, sagt Ohlwein, der in der Silvesternacht selbst 150 Kilometer in Berlin zurückgelegte. Dass es in einer Silvesternacht bei fast 1.600 Einsätzen auch zu Schäden kommt, sei nicht ungewöhnlich, so Ohlwein. Allerdings sei die Stimmung in diesem Jahr aggressiver als sonst gewesen. Das hätten die Kameraden auch persönlich zu spüren bekommen, zum Beispiel im Ortsteil Lichtenrade.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Ein Einsatzwagen, der auf dem Rückweg zu seinem Standort war, musste vor einer Feuerwerksbatterie anhalten, die von jungen Erwachsenen auf die Straße gestellt worden war. Zunächst habe es nur eine kurze verbale Auseinandersetzung gegeben. Als der Staffelleiter dann ausgestiegen sei, habe ihm einer der "Rädelsführer" mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Kollege laufe nun mit einem "Veilchen" durch die Gegend. Auch Strafanzeige sei gestellt. "Völlig überflüssig", sagt Ohlwein und spricht von einer "übersteigerten Aggressivität". Das gelte auch für den Vorfall an der Rosmarinstraße in Mitte. Dort sollen zwei Rettungskräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit Schusswaffen bedroht worden sein. Eine Strafanzeige dazu liege allerdings noch nicht vor.

Soziale Brennpunkte als Silvester-Hotspots

An sozialen Brennpunkten, wie zum Beispiel in Schöneberg, beobachtet man die Silvester-Randale schon länger. Schwerpunkt von Ausschreitungen ist die Gegend um das sogenannte Pallasseum, also die Wohnanlage an der Pallasstraße, von der ein Teil direkt über der Straße verläuft. Vor allem der Jahreswechsel 2013/14 sei schlimm gewesen, sagt Peter Pulm vom Quartiersmanagement (QM) Schöneberger Norden. Damals habe man zum ersten Mal festgestellt, "dass sich eine Silvester-Event-Kultur entwickelt hat", die weit über den Kiez hinaus attraktiv zu sein scheint. Das Pallasseum sei dabei zu einem "Hotspot" geworden, von dem viele glaubten, dass man dort an Silvester "bestimmte Dinge ausleben kann". Hauptakteure seien vor allem junge Männer, sagt der QM-Leiter rbb|24. Zwar sei es in Berlin am 1. Mai oder zum Jahreswechsel schon immer turbulent gewesen, so der Stadtteil-Manager. Neu sei allerdings die Gewalt gegen Sachen und Personen und "dass die jungen Männer in die Offensive gehen" - auch gegen die Polizei.



"Die bekloppteste Silvesterstadt der Welt"

Woher die Aggression komme, sei schwer zu sagen, meint Feuerwehr-Sprecher Ohlwein. "Im Schutz der Dunkelheit fängt die Meute eben an zu toben", sagt der 63-Jährige, der inzwischen seit 34 Jahren bei der Feuerwehr ist und Ende Oktober in den Ruhestand gehen wird. Allerdings sei bekannt, dass der Jahreswechsel in Berlin besonders intensiv gefeiert werde. "Berlin ist die bekloppteste Silvesterstadt der Welt" - das habe schon Landesbranddirektor Albrecht Broemme gesagt, der von 1992 bis 2006 die Berliner Feuerwehr leitete. Auch Ohlwein selbst habe in der Silvesternacht schon "jede Form von Idiotie" erlebt. An der Kastanienallee Ecke Schönhauser Allee hätten diesmal zum Beispiel zwei Gruppen gestanden, die sich über die Straße hinweg mit Raketen beschossen haben. "Die haben Silvesterkrieg gespielt", sagt Ohlwein. Doch man solle daraus auch "keinen Hype" machen. "Silvester ist Silvester" - das würden auch viele der Kameraden so sehen.



Frust bei Migranten ist besonders hoch

Dagegen glaubt ein Schöneberger Sozialarbeiter, der seinen Namen nicht genannt wissen will, dass die Silvester-Randale einen ernsten Hintergrund hat. Unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund, gebe es die Tradition, sich am Silvestertag "auch mal auszuagieren" und dabei Frust abzubauen. Allerdings sei der Frust bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders hoch. "Wenn die auf der Straße unterwegs sind, kann es schon mal passieren, dass sie von der Polizei an die Wand gestellt und durchsucht werden" - viele sagten sich dann: "An Silvester lassen wir es mal so richtig krachen", sagt der Sozialarbeiter, der die Probleme der Jugendlichen aus der täglichen Arbeit kennt.

Quartiersmanagement betreibt Gewaltprävention

Dass härtere Strafen weiterhelfen, wie sie zum Beispiel Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gefordert hat, glaubt von den Sozialarbeitern im Schöneberger Norden niemand. Stattdessen setzen die Kiez-Experten auf Information und Beratung. So habe man nach der Randale in der Silvesternacht 2013/14 eine Arbeitsgruppe "Gewaltprävention" ins Leben gerufen, sagt Peter Pulm vom Quartiersmanagement in Schöneberg. Die AG habe verschiedene Ideen entwickelt und das Gespräch mit Schulen und Eltern-Netzwerken gesucht. Ganz konkret seien zwei Projekte entstanden. Mit "Kreativ im Kiez" wenden sich die Quartiersmanager vor allem an Hip-Hop-Fans, die für positive Vorbilder sorgen wollen. Und an einem Spielplatz in der Großgörschenstraße sei ein informeller Treffpunkt für Jugendliche im öffentlichen Raum entstanden - jenseits des Wohnsilos an der Pallasstraße.