Urteil am Landgericht - Drogenhandel im Darknet spült Geld in Berliner Justizkasse

25.01.18 | 20:12 Uhr

Nach Drogengeschäften im sogenannten Darknet muss ein 43-Jähriger für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Urteil wird eine größere Summe in die Berliner Landeskasse spülen. Unter anderem wurden 64 Einheiten der Kryptowährung Bitcoin beschlagnahmt. Von Ulf Morling

Nach millionenschweren Rauschgiftgeschäften im sogenannten Darknet muss ein 43-Jähriger für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Berliner Landgericht verurteilte den Angeklagten am Donnerstag wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Eine 40-Jährige erhielt wegen Beihilfe drei Jahre und drei Monate Haft, ein mitangeklagter IT-Manager bekam eine Bewährungsstrafe. Beim Hauptangeklagten, dem 43-jährigen Haruki Y.*, wurden 1,319 Millionen Euro beschlagnahmt, bei den beiden Mitangeklagten noch einmal knapp 120.000 Euro. Haruki Y. und die mitangeklagte Yuna I., beides Japaner, die in Berlin leben, hatten den florierenden Drogenhandel, bei dem auch eine US-Amerikanerin als Bandenmitglied beteiligt gewesen sein soll, übers Internet aufgebaut.

Über das Darknet, das für den durchschnittlichen Computernutzer schwer zugänglich und besonders gesichert ist, wurden die Drogendeals abgewickelt. Die Konsumenten bezahlten ihr Rauschgift mit der Kryptowährung Bitcoin. 64 der digitalen Münzen konnten sichergestellt werden. Zusammen mit weiteren beschlagnahmten Beträgen, spült das fast eine Million Euro in die Landeskasse.

Drogen wie im Versandhandel

Im November 2012 hatte Haruki Y. mit dem Rauschgifthandel im Darknet begonnen. Auf einer Schwarzmarkt-Plattform verkaufte er in einem Jahr insgesamt fast 32 Kilo Cannabis, 385 Gramm Kokain und 1,6 Kilogramm der synthetischen Droge MDMA. Bezahlt wurde in der Kryptowährung Bitcoins. "Man muss sich das Ganze vorstellen wie einen typischen Online-Handelsplatz, wo der Konsument einfach auf die Droge klickt und sie in den Warenkorb legt. Dann bezahlt er in Bitcoins", erklärt Staatsanwältin Susann Wettley. Ab Frühjahr 2015 war die Mitangeklagte Yuna I. mit dabei. Die Landsfrau des Angeklagten griff ihm unter die Arme, verpackte die Ware geruchsdicht und verschickte in der Woche 120 Briefe oder Päckchen an die Kunden. Pro Arbeitstag kassierte die Friseurin 100 Euro.

Gier nach Drogen

Y. selbst war schwer drogensüchtig. Im Alter von 18 Jahren war der umfassend geständige Angeklagte nach Berlin gekommen und hatte in der Musikbranche gearbeitet. Täglich rauchte er 20 Joints und sniefte fünf Gramm Kokain. Dazu kamen bis zu 15 Tabletten der synthetischen Droge MDMA. Eine "Gier nach Drogen" stellten die Richter im Urteil fest. Seine Komplizin Yuna I. dagegen war depressiv, weil ihr Kinderwunsch seit Jahren nicht in Erfüllung ging. Mit ihrem Verdienst aus dem Drogenversand besserte sie ihr Friseurinnen-Gehalt auf. Im hippen Prenzlauer Berg war das Leben obendrein teuer, wenn man mit den Nachbarn und Freunden mithalten wollte. Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und teure Möbel waren ein Muss. So auch bei einem weiteren Mitglied der Drogenbande, einer ebenfalls gebürtigen Japanerin, die mit einem US-Amerikaner verheiratet war und mit ihm und dem gemeinsamen Sohn ebenfalls im Szeneviertel in gehobener Wohnlage residierte.

Drogenhandel sprengt Familie

Der 40-jährige Steve G. war als IT-Manager in der ganzen Welt zu Hause und landete schließlich mit seiner kleinen Familie in Berlin. Seine japanische Frau war inzwischen ebenfalls US-Amerikanerin. Die Familie lernte Haruki Y. kennen. Während Steves Ehefrau beim Hauptangeklagten wie Yuna I. Drogen verpackt haben soll, versteckte ihr Mann Steve Gelder des Bandenchefs im Tresor. Bei der Hausdurchsuchung am 27. April 2017 entdeckte die Polizei im Schlafzimmersafe gegenüber dem Ehebett 109.000 Euro in 50- und 100-Euroscheinen. Während Steve G. sofort ein Geständnis ablegte, setzte sich seine Frau mit dem gemeinsamen Jungen, der eigentlich ab September eine Privatschule in Berlin besuchen sollte, nach Japan ab. Ihr Ehemann, Bandenchef Haruki Y. und Yuna I. kamen in Untersuchungshaft.

FBI gab Berliner LKA wertvollen Tip

Nach Informationen des rbb flog der Drogenhandel im Darknet durch das FBI auf. Beim "Abhören" des Darknets war die US-Behörde auf die Handelsplattformen von Haruki Y. gestoßen. "Da sitzen auch Dealer bei Euch in Berlin", soll das Landeskriminalamt von den Kollegen in den USA informiert worden sein. Kurz darauf trafen die Akten ein und die Verdächtigen konnten festgenommen worden. Sie legten Geständnisse ab und leisteten damit wertvolle Aufklärungshilfe. So konnte Komplizen enttarnt und 64 Bitcoins der Staatskasse überschrieben werden.



Bis zu sechs Jahre Knast

Wegen vorbehaltloser umfassender Geständnisse fielen die Strafen relativ milde aus: Bandenchef Haruki Y. muss sechs Jahre ins Gefängnis. Nach einem Jahr Strafverbüßung soll er hinter Gittern eine zweijährige Drogentherapie absolvieren, um dann mit etwas Glück nach der Hälfte der verbüßten Strafe in den offenen Vollzug zu kommen. Yuna I. muss drei Jahre und drei Monate absitzen und ihren Lohn vom Drogenverpacken und -verschicken in Höhe von 10.000 Euro der Justizkasse übergeben. Der US-Amerikaner Steve G. wurde wegen Geldwäsche zu 19 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er Drogengelder des Bandenbosses im Safe versteckte. Nach der Frau von Steve G., die ebenfalls als mutmaßliches Bandenmitglied gilt, wird weiter international gefahndet. Auch wenn die Berliner Justiz weiß, dass sie in Japan mit dem sechsjährigen Sohn untergetaucht ist, werden die Ermittler, wie wahrscheinlich in ähnlichen Fällen, nicht um Amtshilfe bitten. Der Grund: In Japan gibt es, neben den USA, als einzigem hoch industrialisiertem Land noch die Todesstrafe, auch wenn sie nach Angaben von Amnesty International seit 1967 ausschließlich für Mord, Raubmord und Sprengstoffanschläge mit Todesfolge ausgesprochen worden ist. * Namen von der Redaktion geändert

