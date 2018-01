Der zweite Fall innerhalb weniger Tage in Berlin: Ein Verkehrssünder versucht der Polizei zu entkommen und verletzt dabei Beamte. Die Verfolgungsjagd in der Nacht zu Samstag führte von Reinickendorf bis nach Charlottenburg.

Bei der Verfolgung eines Verkehrssünders sind in Berlin-Charlottenburg zwei Polizisten und der Autofahrer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Peugeot in der Nacht zu Samstag mit einem Einsatzwagen zusammengestoßen. In der Hauptstadt ist es der zweite derartige Fall binnen einer Woche.