Angriff in Berlin-Zehlendorf

Eine 87-jährige Frau ist bei einem Überfall in Berlin-Zehlendorf am Mittwoch schwer verletzt worden.



Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, befand sich die Seniorin nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10:50 Uhr auf dem Gehweg der Wilskistraße an der Ecke zur Zinsweilerweg, als ihr plötzlich jemand die Handtasche entriss und sie zu Boden stürzte. Sie wurde nach dem Angriff mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der derzeit noch unbekannte Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Argentinische Allee.