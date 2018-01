Wieder kommt aus dem Tierpark eine traurige Nachricht: Nur wenige Monate nach Fritz ist am Dienstag nun auch das noch namenlose Eisbären-Baby gestorben, das erst vor 26 Tagen auf die Welt gekommen war. Die Todesursache ist noch unklar.

Nur wenige Wochen nach seiner Geburt ist das Eisbären-Baby im Tierpark Friedrichsfelde am frühen Dienstagmorgen gestorben. Das teilten Zoo und Tierpark mit. Um die Todesursache festzustellen, werde das Jungtier nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) obduziert. Während man über das Geschlecht bisher noch nichts wusste, ist nun bekannt, dass es eine kleine Eisbärin geworden wäre.

"Wir wussten, dass die Jungtier-Sterblichkeit in den ersten Wochen sehr hoch ist, dennoch sind wir deprimiert und es macht uns traurig", teilte Eisbären-Kurator Florian Sicks mit. "Für uns heißt es nun, die Bilder der Überwachungskamera auszuwerten und das Obduktionsergebnis abzuwarten", ergänzte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Die achtjährige Tonja hatten bereits zum zweiten Mal ein Junges zur Welt gebracht. Vater der kleinen Bärin war der sechsjährige Wolodja - genau wie bei Fritz . In den vergangenen Wochen hatte sich Tonja vorbildlich um ihre Tochter gekümmert.

Noch am Neujahrstag waren die Tierpfleger erfreut, das Eisbären-Junge wohlbehalten bei seiner Mutter Tonja zu entdecken und trinken zu sehen. Beim Blick auf die Überwachungskamera am Morgen des 2. Januar fanden die Tierpfleger jedoch einen leblosen Körper vor.

Erst kurz vor dem Jahreswechsel hatte der Tierpark mitgeteilt, dass der kleine Eisbär große Fortschritte macht. Er nehme nun seine Umwelt immer stärker wahr, weil sich rund drei Wochen nach seiner Geburt die Gehörgänge geöffnet hätten, hieß es noch am vergangenen Freitag in einer Mitteilung der Tierpark-Verwaltung. Das Tier könne zudem seinen Kopf inzwischen allein halten - "und es scheint, als hätte der Eisbär-Nachwuchs am 28. Dezember zum ersten Mal seine Augen geöffnet".

Die Eisbärin war am 7. Dezember zur Welt gekommen. Weil das Geschlecht bis Dienstag nicht bekannt war, hatte sie noch keinen Namen. Tierfreunde und Zoobesucher hatten sich bereits auf das Frühjahr gefreut. Dann sollten sie den Eisbären-Nachwuchs erstmals "in natura" sehen dürfen. Viele hatten gehofft, dass es endlich einen Nachfolger für Knut geben könnte, der 2006 im Zoologischen Garten zur Welt gekommen war, aber nur vier Jahre alt wurde.