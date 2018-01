Berlins Zentrales Fundbüro hat im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Fundsachen eingelagert. Ein Teil davon wird am Dienstag versteigert. Wie der Leiter des Fundbüros, Manfred Schneider, mitteilte, gehören zu den häufigsten abgegebenen Dingen Kleidung, Schlüssel, Geldbörsen und Handys. Sechs Monate bewahrt das Fundbüro die Sachen am ehemaligen Flughafen Tempelhof auf. Doch nur etwa 20 Prozent davon werden von ihren Besitzern wieder abgeholt.

Neun kuriose Funde in Berlin und Brandenburg

Sechs Mal pro Jahr werden nicht abgeholte Gegenstände versteigert, darunter auch Fahrräder, Koffer, Brillen und Kuscheltiere. Nur persönliche Dinge wie Schlüssel, Fundsachen mit Namenshinweisen oder zu stark abgenutzte Dinge werden nicht verkauft.

Rund 80.000 Euro nimmt das Fundbüro pro Jahr mit den Versteigerungen ein. Fünf Euro beträgt der Mindesteinsatz, gesteigert wird per Handzeichen, gezahlt in bar. Nach Angaben des Auktionshauses kommen pro Versteigerung etwa 200 Menschen. Insgesamt kämen durch die Versteigerungen jährlich rund 80.000 Euro zusammen. Das eingenommene Geld fließt dann zurück in die Fundsachenverwaltung.

Die nächste Versteigerung findet am Dienstagvormittag ab 10 Uhr im Auktionshaus Assetorb in Schöneberg statt.