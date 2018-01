Neun Tage im Schnee, davon drei ohne Essen: Ein Wanderer aus Berlin ist in Österreich mit einem Polizeihubschrauber aus einer kleinen Alpenhütte gerettet worden. Den Notruf hatte er erst gewählt, nachdem ihm das Essen ausging.

Nachdem er neun Tage allein in einer winzigen Berghütte ausgeharrt hatte, ist ein 44 Jahre alter Schneeschuhwanderer aus Berlin in den österreichischen Alpen gerettet worden.

Der Mann war am vorvergangenen Montag (15. Januar) in der Nähe des Orts Lofer bei Berchtesgaden zu der kleinen Hütte aufgestiegen, wie die Polizei in Salzburg mitteilte. Dort überraschte ihn ein Schneesturm. Deshalb kam er von dem Berg nicht mehr herunter - Lawinen drohten.