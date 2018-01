Der Lehrer für Musik und Sport betreibt im Internet den YouTube- Kanal "Der Volkslehrer". Der Berliner "Tagesspiegel" hatte am Wochenende berichtet, dass der Mann dort Verschwörungstheorien und möglicherweise rechtsextremes Gedankengut verbreitete.

In einem am Sonntag veröffentlichten Video widersprach der Mann er Behauptung des "Tagesspiegel", er würde in seinen Videos gegen Juden hetzen. "Ich habe mal – das war vor der 'Volkslehrer'-Zeit – auf einer Demo Plakate gehabt oder Flugblätter, wo es um den Anteil von Juden in bestimmten Bereichen geht", sagte er darin. Auch sei das, was er selbst mache, keine Volksverhetzung. Er überlege, juristische Schritte einzuleiten, so der Lehrer weiter.