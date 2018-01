Kai Berlin Montag, 22.01.2018 | 10:34 Uhr

Berlin fehlt schlicht die Karnevalstradition. Und das ist auch gut so. Wer Karneval feiern will, soll sich Urlaub nehmen und ins Rheinland fahren. Fertig. Und die traditionelle Karnevalisten sollten sich in Bezug auf Weltoffenheit und Toleranz nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube mit der Akzeptanz von z.B. schwulen Prinzenpaaren, etc. ist es nicht so weit her. Und das, obwohl sich hier so viele Männer als Frauen verkleiden. Frag mal nach bei Freud...



Eine Gleichstellung mit dem Karneval der Kulturen? Ernsthaft? Der KdK bildet die unterschiedlichsten Ethnien ab, die sich hier in Berlin tummeln und mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Was bildet denn der rheinische Karneval ab? Des Weiteren hat der Karneval christliche Wurzeln (Feier der Bräuche vor Beginn der christlichen Fastenzeit am Aschermittwoch). Und das in Berlin? Der christlichen Wüste Deutschlands? Sehr lustig.