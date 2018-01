Die Berliner Polizei sucht einen 42-jährigen Mann aus dem Stadtteil Wilmersdorf, der bereits seit Oktober vermisst wird. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42-Jährige ist demnach am 21. oder 22. Oktober 2017 verschwunden, kurz zuvor war er aus einem Urlaub in der Türkei nach Berlin zurückgekehrt.