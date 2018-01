Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Satiremagazin "Titanic". Hintergrund ist einer Darstellung von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Fadenkreuz, die auf der Website des Satiremagazins gezeigt und über Twitter verbreitet wurde.

Es bestehe der Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Beleidigung, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Demnach baten die Behörden in Österreich die Staatsanwaltschaft in Berlin darum, die Strafverfolgung zu übernehmen. Der Titanic-Verlag hat seinen Sitz in Berlin.

Das österreichische Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung war auf die "Titanic"-Seite gestoßen, die im Oktober den damaligen Außenminister Kurz mit Fadenkreuz und dem Schriftzug zeigte "Endlich möglich: Baby-Hitler töten!".