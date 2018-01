Die Luftqualität in Brandenburg hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Das geht aus vorläufigen amtlichen Messdaten des Landesamtes für Umwelt hervor.



Erstmals liegen demnach auch die beiden Potsdamer Messstellen für Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie es am Samstag hieß. In der Zeppelin- und in der Großbeerenstraße wurden je 34 Mikrogramm gemessen - 2016 lagen diese Werte noch bei 43 beziehungsweise 40 Mikrogramm.



Auf die überhöhten Werte hatte die Stadt Potsdam mit Tempolimits und einer Reduzierung von Fahrspuren reagiert. In Städten gelten Diesel-Fahrzeuge als wichtigste Verursacher von Stickstoffdioxid.