"In dem Moment, wo ein Mensch Erste Hilfe leistet, wird er unser Versicherter", erklärt die Pressesprecherin der Unfallkasse Berlin, Kirsten Wasmuth, gegenüber rbb|24. Zu konkreten Fällen könne sie selbstverständlich keine Auskünfte geben. "Doch grundsätzlich sind mögliche Körper- und Sachschäden, die man als Ersthelfer erleidet, versichert." Denn Menschen, die sich im Interesse der Allgemeinheit zum Schutz anderer Personen einsetzen, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. In diese zahlen alle Steuerzahler ein. Zuständig sei immer die Unfallkasse des Bundeslandes, in dem sich der Unfall ereignet hat, so Wasmuth. Diese sei dann verpflichtet, die Ansprüche zu prüfen.

Und was ist mit dem Wagen des Mannes, der den Herzanfall hatte und per Kollision von dem Ersthelfer ausgebremst wurde? Für mögliche Ansprüche desjenigen, dem geholfen wurde, sei die Unfallkasse nicht zuständig, so Sprecherin Wasmuth. In einer Broschüre des Dachverbandes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung heißt es dazu: "Im Rahmen einer Erste-Hilfe-Leistung kann der Ersthelfer grundsätzlich nicht zum Schadensersatz herangezogen werden, es sei denn, er handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich durch unsachgemäßes Vorgehen, was zum Tode oder zu einer Verschlimmerung der Schädigung führt." Grobe Fahrlässigkeit liege nur in Ausnahmefällen vor. Im Streitfall müssten hier dann die Gerichte entscheiden.