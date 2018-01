Brand in Rathenow sollte wohl ein Verbrechen vertuschen

Nach einem Wohnungsbrand sind am Samstagmorgen in Rathenow zwei Leichen gefunden worden. Die Frau und der Mann starben aber offenbar nicht durch das Feuer. Die beiden wurden der Polizei zufolge gewaltsam getötet, das Feuer vorsätzlich gelegt.

Bei Löscharbeiten nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rathenow (Havelland) sind am Samstagmorgen zwei Leichen entdeckt worden. Bei den Toten handelt es sich um eine 36-jährige Frau aus Rathenow und einen 34 Jahre alten Mann, wie Polizeisprecher Heiko Schmidt dem rbb sagte.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Es seien Spuren von Gewalteinwirkung an den Leichen festgestellt worden, hieß es. Einen konkreten Tatverdacht gebe es jedoch noch nicht.