Rund sieben Wochen nach dem Angriff auf eine Zugbegleiterin im Landkreis Dahme-Spreewald hat die Bundespolizei die mutmaßliche Täterin gefunden. Die 19-Jährige war am 10. Dezember vergangenen Jahres mit der Regionalbahn von Calau nach Lübben (RB 24) unterwegs, als sie von einer Zugbegleiterin kontrolliert wurde.

Da die Frau keinen gültigen Fahrschein für ihr Fahrrad vorzeigen konnte, sollte sie eine Nachlösesumme zahlen. Doch statt zu zahlen, stieß die 19-Jährige die Kontrolleurin am Bahnhof Lübben aus dem stehenden Zug, wie die Bundespolizei damals mitteilte. Anschließend zerrte sie die 43-Jährige in eine Ecke auf dem Bahnsteig und trat mehrfach auf sie ein. Dann flüchtete sie mit ihrem Begleiter und den Rädern in Richtung Stadtmitte.