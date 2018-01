Die Polizeifahrzeuge in ganz Brandenburg werden mit "Tröstebären" ausgestattet. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nahm am Montag die ersten von insgesamt 2.000 Teddybären von der Deutschen Teddy-Stiftung in Empfang, die in allen 500 Streifenwagen der Polizei zum Einsatz kommen.