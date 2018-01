Die Weihnachtsbäume werden nach der Abholung geschreddert. In Biomasse-Kraftwerken entsteht daraus dann Strom- und Fernwärme. Die BSR sammelt in Berlin jedes Jahr rund 350.000 Tannen von Straßen und Wegen ein.

Die BSR bittet darum, die Bäume am Vorabend oder bis 6 Uhr des jeweiligen Tages abgeschmückt und gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Um die Weiterverwertung so einfach wie möglich zu machen, sollen die Bäume weder zerkleinert noch in Mülltüten verpackt werden.

In Brandenburg beginnt unter anderem im Landkreis Uckermark am Montag ebenfalls die Weihnachtsbaumabholung. Die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft (UDG) nimmt die abgeschmückten Bäume wieder kostenlos mit. Sie sollten in den Dörfern an den Glassammelcontainern abgelegt werden. Alternativ können die abgeschmückten Weihnachtsbäume auch auf den Wertstoffhöfen in der Uckermark kostenlos abgegeben werden.

In Potsdam sammelt die Stadtentsorgung die Bäume bereits seit der vergangenen Woche ein.