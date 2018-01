Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat im Internet ein Portal eingerichtet, auf dem am Straßenrand liegende Weihnachtsbäume gemeldet werden können. Bei dem "Weihnachtsbaum-Entdecker"-Service können Bürgerinnen und Bürger Straße und Hausnummer angeben. Auch telefonisch können Bäume, die zu spät herausgelegt und deshalb von der BSR nicht abgeholt wurden, gemeldet werden. Telefonisch nimmt die BSR ebenfalls Hinweise entgegen: Montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr unter der Nummer 7592-4900.

"Die Bäume werden im Rahmen der normalen Hausmüllabfuhr mitgenommen, nicht durch spezielle Sammeltouren wie bei der regulären Weihnachtsbaumabfuhr", sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Montag dem rbb. "Es kann also durchaus ein paar Tage dauern. Deswegen der Tipp: Wer seinen Weihnachtsbaum jetzt zügig loswerden will, sollte ihn zum Recylclinghof bringen."

Harnisch zufolge werden rund 90 Prozent der Bäume über die reguläre Weihnachtsbaumabfuhr eingesammelt, die restlichen zehn Prozent dann über den "Entdecker"-Service. Insgesamt würden jährlich rund 350.000 Weihnachtsbäume eingesammelt.