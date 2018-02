rbb/ Doris Anselm Audio: Inforadio | 01.02.2018 | Bernd Wolf | Bild: rbb/ Doris Anselm

Revisionen vor dem Bundesgerichtshof - BGH-Urteil zu Ku'damm-Rasern fällt am 1. März

01.02.18 | 14:56 Uhr

Genau zwei Jahre, nachdem ein Unbeteiligter bei einem illegalen Autorennen in Berlin starb, verhandelt der Bundesgerichtshof über die Raser. Die damals 24 und 26 Jahre alten Männer fochten die lebenslangen Mordurteile an. Das Urteil wird nun am 1. März gesprochen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag über die Revisionen gegen das Urteil des Berliner Landgerichts im Prozess um ein illegales Autorennen in Berlin mit tödlichem Ausgang verhandelt. Die beiden Angeklagten waren Ende Februar vergangenen Jahres wegen Mordes zu lebenslanger Haft und lebenslangem Fahrverbot verurteilt worden. Die beiden Sportwagenfahrer hatten bei dem Rennen im Februar 2016 in der Berliner City West den Tod eines unbeteiligten Autofahrers verursacht.

Fast drei Stunden Verhandlung im vollbesetzten Saal

Nach fast drei Stunden Verhandlung im vollbesetzten Saal muss der BGH-Strafsenat eingehend beraten, bevor er am 1. März sein Urteil fällen wird, so seine Vorsitzende. Prozessbeobachter halten es für möglich, dass die Richter das Urteil des Landgerichts Berlin aufheben und an eine andere Strafkammer nach Berlin zurückverweisen. Umstritten ist, wann die beiden zur Tatzeit 24- und 26-Jährigen den Vorsatz fassten, bei ihrem illegalen Wettrennen auch Tote billigend in kauf zu nehmen. Hätten sie erst bei der Einfahrt auf die Unfallkreuzung am KaDeWe, wo sie den 69-jährigen Jeepfahrer totfuhren, den bedingten Mordvorsatz gefasst, wäre das vielleicht zu spät für eine Verurteilung wegen Mordes gewesen.

Es war das erste Mord-Urteil in der deutschen Rechtssprechung gegen Raser. Die beiden Angeklagten legten Revision beim Bundesgerichtshof (4 StR 399/17) ein. Bestätigt der BGH das erstmalige Urteil wegen Mordes für Raser, schreibt er Rechtsgeschichte. Denn bislang wurden illegale Straßenrennen mit Todesopfern in der Regel als fahrlässige Tötung eingestuft. Die Höchststrafe ist hier fünf Jahre.

Jeep flog mehr als 70 Meter weit

Das Landgericht Berlin sah es als erwiesen an, dass die Raser in der Nacht zum 1. Februar 2016 mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde über den Ku'damm und den Tauentzien gerast waren und mehrere rote Ampeln überfahren hatten. Der Ältere hatte mit 160 Stundenkilometern eine rote Ampel überfahren und kurz vor dem KaDeWe den Jeep eines unbeteiligten Fahrers gerammt. Dessen 69-jähriger Fahrer wollte an der Ecke Nürnberger Straße bei Grün auf die Straße einbiegen. Der Geländewagen wurde mehr als 70 Meter weit geschleudert. Der Fahrer starb noch im Auto.

Verteidigung: kein Tötungsvorsatz

Das Landgericht begründete das Urteil für die beiden Raser mit einem "mittäterlichen Geschehen mit bedingtem Tötungsvorsatz". Sie hätten zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen, um zu gewinnen. "Es ging um den Kick und das Ansehen in der Raser-Szene", hieß es in dem Urteil, das bundesweit kontrovers diskutiert wurde. Die Verteidigung dagegen hatte auf fahrlässige Tötung für einen der Angeklagten sowie auf Gefährdung des Straßenverkehrs für den anderen plädiert. Die Anwälte argumentierten, der Vorsatz, an einem Rennen teilzunehmen, sei nicht mit einem Tötungsvorsatz gleichzusetzen.

