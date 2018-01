Die U-Bahnlinie U5 wird ab 8. Januar zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz in beiden Richtungen gesperrt. Die Unterbrechung soll bis 8. April gehen und durch barrierefreie Busse ersetzt werden, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Etwa 80.000 Fahrgäste sind demnach betroffen, wie ein Unternehmenssprecher rbb|24 bestätigte.

Während der Baumaßnahmen fahren die Busse im Ringverkehr, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Ersatzhaltestelle am Strausberger Platz befindet sich in der Lebuser Straße in Richtung Norden. Die Busse fahren über die Landsberger Allee zum Alexanderplatz. Ein Halt befindet sich an der Büschingstraße. Nach BVG-Angaben besteht dort eine Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnen der Linien M5, M6 und M8.

Am Alexanderplatz befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Alexanderstraße in Richtung Osten. Zurück zum Strausberger Platz geht es über die Karl-Marx-Allee mit Halt an der Schillingstraße.