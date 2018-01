Am frühen Samstagmorgen war ein 49-jähriger BVG-Angestellter in Berlin-Hellersdorf angegriffen und schwer am Kopf und an den Augen verletzt worden. Der Mann war mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren und im U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße ausgestiegen. Dort wurde er plötzlich von hinten angegriffen und gegen den Kopf geschlagen. Der Angreifer floh unerkannt, nachdem das Opfer laut um Hilfe rief.