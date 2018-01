Der Verkauf der Sneakers mit eingebautem Fahrschein hatte in Berlin Mitte Januar einen Ansturm von Hunderten Käufern ausgelöst - sie hatten zum Teil tagelang auf den Verkaufsstart gewartet. Für die Werbeaktion hatten sich die Verkehrsbetriebe mit Adidas zusammengetan. Die 500 Paar gingen schnell über die Theke - vier Stunden nach Verkaufsstart waren sie ausverkauft. Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren – allerdings nicht in der S-Bahn. Das Ticket ist in die Lasche eingearbeitet.

Ein junger Mann sagte dem rbb zum Start: "Ich kaufe die für 180 und könnte sie dann für 2.000 Euro weiterverkaufen." Ein anderer Mann erklärte, dadurch, dass die Schuhe so limitiert seien, sei der Sneaker ein Sammlerstück.