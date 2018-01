imago/Christian Ditsch Video: rbb aktuell | 15.01.2018 | Bild: imago/Christian Ditsch

Verkaufstart am Dienstag - Fans campieren in der Kälte für den BVG-Sneaker

15.01.18 | 16:41 Uhr

Minusgrade konnten sie nicht abhalten: Die ersten Kaufinteressenten für den limitierten BVG-Turnschuh mit dem Jahresticket in der Lasche campen seit dem Wochenende vor einem Kreuzberger Laden. Dabei ist der Verkaufsstart erst am Dienstag.

Um Sneaker der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu ergattern, die ab Dienstag verkauft werden, übernachten bereits seit dem Wochenende bei Minusgraden Kaufwilige vor einem Laden in Kreuzberg. Der Adidas-Schuh ist in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren produziert worden. Die Sneaker sind im Look der Berliner U-Bahn-Sitzbezüge gehalten. Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren – allerdings nicht in der S-Bahn. Die Fahrkarte ist in die Lasche eingearbeitet.

"Die BVG wird zum Kultobjekt"

Allerdings müssen die Sneaker am Fuß getragen werden, damit das Ticket gilt. "Das ist schon die Bedingung, einfach so unterm Arm oder im Schuhkarton, das gilt nicht", erklärte BVG-Sprecherin Petra Reetz. BVG-Chefin Sigrid Nikutta ist sich sicher, "dass dieser Schuh für Berlin ein ganz besonderes Highlight ist". Die BVG, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiere, werde nun selbst zum Kultobjekt, so Nikutta weiter.

Der Sneaker als Wertanlage

Der Schuh ist offenbar weniger als "Jahreskarte" interessant, einige der Wartenden vor dem Kreuzberger Geschäft spekulieren darauf, dass der Sneaker an Wert gewinnt. Es gehe ihm darum, die Schuhe wiederzuverkaufen und damit "jede Menge Geld zu machen", sagte ein junger Mann dem rbb. "Ich kaufe die für 180 und könnte sie dann für 2.000 weiterverkaufen." Ein anderer Mann in der Warteschlange erklärte, dadurch, dass die Schuhe so limitiert seien, sei der Sneaker ein Sammlerstück.

Liste statt Camping

Dass Sammler wegen spezieller Turnschuhe Schlange stehen und vor den Läden übernachten, kommt gelegentlich vor. In der Größe wie beim Fahrschein-Schuh sei es "schon außergewöhnlich", hieß es vom Kreuzberger Geschäft. Die Verkäufer hatten inzwischen Mitleid: Sie setzten die wartenden Sneaker Fans auf eine Liste. In der aufgeschriebenen Reihenfolge dürfen sie am Dienstag dann in den Shop. Für die Wartenden soll es abends und nachts in der Kälte heiße Getränke sowie morgens ein Frühstück geben, teilte ein Sprecher des Ladens mit. Die Sneaker sind nur im "Overkill" in Kreuzberg sowie im "adidas Originals Flagship Store" in Mitte erhätllich.



Zittern für den Style

Bild: Imago/ Christian Ditsch Am 15.01. 2018 hat sich eine lange Schlange vor einem Kreuzberger Schuhladen gebildet. Am Dienstag den 16.01. geht der, auf 500 Stück limitierte, Sneaker in den Verkauf, der von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) in Zusammenarbeit mit Adidas herausgegeben wird und gleichzeitig als Jahreskarte nutzbar ist.



Bild: imago stock&people Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird in Campingstühlen und mit Wintersachen ausgeharrt.

Bild: Imago/ Christian Ditsch Das Objekt der Begierde ist der Sneaker EQT Support 93. Die Schuhlasche ist gleichzeitig die Jahreskarte.



Bild: Imago/ Christian Ditsch Trotzdem sind es nicht ausschließlich Berliner, die den Schuh haben wollen. Sogar Sneaker Fans aus Nordrhein-Westfalen sind angereist.



Bild: Imago/ Christian Ditsch Die limitierte Auflage von 500 Stück machen die Sneaker zu einem absoluten Sammlerobjekt. Am 16.01. um 10:00 Uhr öffnen die Pforten im Overkill in Kreuzberg und im Adidas Store in Berlin Mitte. Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien | Sendung: rbb Aktuell, 15.01.2018

Sendung: Inforadio, 15.01.2018, 09.00 Uhr