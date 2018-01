dpa/Kay Nietfeld Video: rbb aktuell | 16.01.2018 | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Hunderte warteten in Kreuzberg auf Sneakers - BVG-Turnschuhe sind ausverkauft

16.01.18 | 17:56 Uhr

Die einen haben in Eiseskälte übernachtet, die anderen müssen jetzt auf ebay bieten: Die BVG-Sneaker sind ausverkauft, alle 500 Paar gingen erwartet schnell los über die beiden Ladentheken. Nun wittern Wiederverkäufer das große Geld - mit teils horrenden Preisen.



Dauerfrost von Samstags bis Dienstag - und das alles nur für ein Paar Turnschuhe: Hunderte Menschen harrten in Berlin vor zwei Geschäften aus, um ein Paar BVG-Sneaker zu kaufen, im Stil der U-Bahn-Sitzbezüge. Die meisten Wartenden vor dem "Overkill" in Kreuzberg hätten sich in der Nacht in Autos oder Bars zurückgezogen, sagte der Ladensprecher Julian Kalitta dem rbb am frühen Dienstagmorgen. Um 10 Uhr vormittags ging es dann los - vier Stunden später waren alle Paare verkauft. "Ein Großteil derjenigen, die sich angestellt haben, hat auch Schuhe bekommen", sagte ein anderer Mitarbeiter.

Die Warteliste wird streng kontrolliert

Damit sich nicht alle wie die Verrückten vor dem Verkaufstresen drängelten, lief das Prozedere so: Mitarbeiter hatten eine Liste der Wartenden in der Schlange gemacht - und sie in regelmäßigen Abständen überprüft. Gegen 1 Uhr nachts hätten mehr als 550 Menschen auf der Warteliste gestanden. Gegen 6 Uhr wurde wieder gezählt. Wer dann nicht da war, wurde von der Liste gestrichen. Für die Wartenden gab es am Morgen ein Frühstück. Neben dem Kreuzberger "Overkill" waren die Schuhe nur im "adidas Originals Flagship Store" in Mitte erhältlich.

Jahresticket an den Füßen

Der Adidas-Schuh ist in einer limitierten Auflage von 500 Paar produziert worden und kostete 180 Euro. Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren – allerdings nicht in der S-Bahn. Das Ticket ist in die Lasche eingearbeitet. Allerdings müssen die Sneaker am Fuß getragen werden, damit das Ticket gilt. "Das ist schon die Bedingung, einfach so unterm Arm oder im Schuhkarton, das gilt nicht", erklärte die BVG-Sprecherin Petra Reetz.

Der Sneaker als Wertanlage

Doch der Schuh ist offenbar weniger als "Jahreskarte" interessant, einige der Wartenden vor dem Kreuzberger Geschäft spekulierten darauf, dass der Sneaker an Wert gewinnt. Es gehe ihm darum, die Schuhe wiederzuverkaufen und damit "jede Menge Geld zu machen", sagte ein junger Mann dem rbb. "Ich kaufe die für 180 und könnte sie dann für 2.000 Euro weiterverkaufen." Ein anderer Mann erklärte, dadurch, dass die Schuhe so limitiert seien, sei der Sneaker ein Sammlerstück. Über Online-Auktionshäuser sind bereits Angebote zwischen 1.000 und 2.000 Euro zu finden. Zwischenzeitlich wurden die BVG-Sneaker bei "ebay Kleinanzeigen" sogar für 10.000 US-Dollar angeboten. Die meisten Anzeigen bewegen sich aber im hohen dreistelligen Bereich: Für 750 bis 800 Euro blieb einem nicht nur das Anstehen in der Kälte erspart - die Käufer versprachen auch, die Wunschgröße zu kaufen. Bei Ebay sind Suchanzeigen zu finden, über die Interessenten bis zu 700 Euro für ein Paar der Schuhe bieten. "Gut finden wir das nicht, dass die Schuhe jetzt im Netz für soviel Geld angeboten werden - aber wir können ja nichts dagegen machen", sagte ein "Overkill"-Verkäufer am Dienstagabend rbb|24. Er gehe davon aus, dass sich die hohen Preise in den nächsten Tagen noch nach unten bewegen würden.



