Polizisten haben in Berlin-Prenzlauer Berg eine Cannabis-Plantage entdeckt. Die Beamten hätten bei der Durchsuchung eines Kellerverschlags in der Schliemannstraße am Mittwoch die professionell ausgebaute Plantage gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Während der Durchsuchung sei der 54 Jahre alte Mieter über eine Verbindungstür aus seiner Wohnung in den Keller gekommen. Er wurde umgehend festgenommen.

Die Ermittler beschlagnahmten neben Ausrüstungs- und Anbau-Utensilien 46 abgeerntete Cannabispflanzen, rund sechs Kilo Marihuana und 112 Setzlinge. Der Mann sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Polizisten auf die Spur des Mannes gebracht.