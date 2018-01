tariflohnimwachgewerbe Berlin Montag, 08.01.2018 | 17:22 Uhr

Auch der Wachschutz darf Angst haben. Vor allem wenn sie in der Unterzahl sind oder es sich um alte Männer oder Frauen handelt. Dass es Dumme gibt, die ihr Leben aufs Spiel setzen (für 9 Euro Tariflohn, nur 5% Nachtzuschlag (krass wenig), 10 mal in Folge befristeter Vertrag, kein Betriebsrat, kein Weihnachtsgeld etc) will ich nicht bezweifeln, aber dann nicht hinterher beschweren, wenn es einer nicht tut.