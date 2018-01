Das Dach der denkmalgeschützten Avus-Tribüne an der A115 wird Ende März abgerissen und anschließend neu wieder aufgebaut. Das kündigte der Investor Hamid Djadda an. Er will die Tribüne bis 2021 sanieren. Dann wird die Avus 100 Jahre alt. Auf der Tribüne soll ein verglaster Raum für Firmenveranstaltungen und private Feiern entstehen, unter den Sitzreihen Büros.