Vor dem Berliner Landgericht hat am Montag ein Prozess wegen groß angelegten Drogenhandels im so genannten Darknet, einem anonymen und abgeschotteten Bereich im Internet, begonnen.

Angeklagt sind zwei Männer und eine Frau. Der 43-jährige Hauptangeklagte soll in den Jahren 2012 und 2013 bei mehr als 5.600 Verkäufen Rauschgift zum Schwarzmarktpreis von knapp 640.000 Euro verkauft haben. Laut Anklage verschickte er Cannabis, Kokain und synthetische Drogen per Post von Berlin aus an Abnehmer. Einem der Angeklagten wird zur Last gelegt, für den Hauptangeklagten 109.000 Euro verwahrt zu haben.

Nach etwa zweijährigen Ermittlungen seien die Angeklagten im April 2017 verhaftet worden, sagte die Staatsanwältin. Man habe damals auch 64 Bitcoins sichergestellt. Der Wert der Internetwährung war damals gerade einmal 76 000 Euro, durch die Kursexplosion aber sind die Bitcoins jetzt 850 000 Euro wert. Eine Kurssteigerung, die bei einer Verurteilung wegen Drogenhandels der Berliner Landeskasse eventuell zugute kommt.



Vor Gericht kommt es möglicherweise zu einer Verständigung. Die Richter stellten dem 43-Jährigen bei einem Geständnis maximal knapp sieben Jahre Haft in Aussicht. Der Prozess geht am 11. Januar weiter. Bisher schwiegen die Angeklagten vor Gericht.