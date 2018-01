Bild: rbb Fernsehen

Dauercamper an der Ostsee - In Badelatschen durch Eis und Schnee

20.01.18 | 13:14 Uhr

Er hat seine warme Wohnung gegen einen Wohnwagen an der Ostseeküste eingetauscht – seit zehn Jahren lebt der Rentner Horst Lüdtke auf dem Campingplatz in Prerow, und zwar auch im Winter. Für den Exil-Berliner ist es das große Glück. Von Tom Garus

Horst Lüdtke schlendert mit seinen Badelatschen durch den Schnee. Draußen sind minus elf Grad, aber das scheint dem Rentner nichts auszumachen: "Das Schlimmste war einmal, da hatten wir hier sogar minus 22 Grad", plaudert er vor sich hin, während er im Bademantel zu den Duschhäusern läuft. Trotz des beißenden Frostes ist er bester Laune: "Jetzt geht's 'ne Runde schwimmen – unter der Dusche!." Kein Zweifel - man hätte ihm zugetraut, dass er auf der Stelle kehrt macht und in Richtung Strand marschiert, um seine morgendliche Dusche für ein Bad in der eiskalten Ostsee einzutauschen.

Wo im Sommer tausende in der Sonne fläzen und ihren Urlaub genießen, ist der 69-Jährige im Winter mutterseelenallein. Es stehen zwar noch andere Wohnwagen auf dem Campingplatz – doch den Besitzern ist es im Winter viel zu kalt, sie sitzen den Frost lieber in ihren warmen Wohnungen aus.

"Mir reicht das, was ich hier habe: 15 Quadratmeter drinnen, 20 da draußen", sagt Horst Lüdtke. "Also rund 30 Quadratmeter, wie in einer Komfortwohnung." Der Komfort bleibt dabei Interpretationssache, doch für Horst Lüdtke ist das Leben in der Natur das schönste, das er sich für seinen Lebensabend vorstellen kann.

Nur Lütdke harrt auch im Winter aus

Die Wohnwagen der Dauercamper sind im Winter verlassen – nur Horst Lüdtke harrt hier aus. "In meinem Garderobenschrank ist jetzt alles ziemlich eng, weil die Wintersachen mit dabei sind", erzählt er. "Im Sommer ist es schöner, da habe ich nur ein kleines Höschen an - oder gar nichts." Lüdtke ist ein FKKler der ersten Stunde. Prerow war einst das Mekka der Freikörperkultur in der DDR. Das "Mallorca des Ostens" nannten manche den kilometerlangen, feinen Sandstrand mit dem Zeltplatz, der das Campen auch zwischen den Dünen erlaubt. Horst Lüdtke hat sich in diesen Ort verliebt – und nach einem Schicksalsschlag in Berlin entschieden, mit der Großstadt abzuschließen.

Er ließ sein altes Leben zurück

Denn im Jahr 2000 war Horst Lüdtke zusammengebrochen. Zwei Tage lag er damals auf der Intensivstation - er bekam einen Herzschrittmacher und ist seitdem arbeitsunfähig. In dieser Situation entschloss er sich zu einem radikalen Schritt: Er verließ Berlin. Zurück ließ er ein Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche, mit zwei Balkonen, zwei Bädern und zwei Toiletten.

Eckhardt Levin und Horst Lüdtke im Wohnwagen

Skifahren am Strand

An der Ostsee erholt sich der Aussteiger. Hier hat er zwar wenige, dafür aber sehr enge Freunde – wie zum Beispiel den Chemiker Eckhard Levin, der ihn in der Einsamkeit besuchen kommt und sogar seine Langlauf-Ski mitgebracht hat. Levin lebt sonst in Berlin-Friedrichshain – für ihn ist die Ostsee der notwendige Ausgleich zum Berliner Trubel.

Mit dem Camper reisen geht nicht mehr

Aussteigen für kurze Zeit – auch zwei Ehepaare aus Mecklenburg sehnen sich nach regelmäßigen Auszeiten und sind für ein paar Tage mit ihren luxuriösen Campermobilen angereist. Mit Schnaps und Bratwürsten genießen sie die Zeit an der überfrorenen Ostsee. Dieser Lebensstil weckt auch in Horst Lüdtke alte Sehnsüchte. Aber einfach mal für einen Kurzurlaub losfahren – das kann er mit seinem alten und lange feststehenden Wohnwagen nicht mehr. Obwohl ein Campingmobil für den Rentner finanziell unerreichbar ist, will er doch einen Blick riskieren - und Randolf und Ria Schultze geben dem Berliner gern eine kleine Führung. Nach wenigen Tagen fahren die Luxus-Camper dann weiter. Horst bleibt im Eis zurück. Für ihn sei Prerow sein Zuhause, sagt er. Wenn es nach ihm ginge – ein Leben lang: "Aber ich weiß nicht, wann das Ende ist. Von mir aus noch hundert Jahre. Aber das wäre Wunschdenken.“