Im Dreifachmordprozess von Ostbrandenburg hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Sie ging in ihrem Plädoyer am Freitag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) in allen drei Fällen von Mord aus. Der 25-Jährige steht vor Gericht, weil er im Februar 2017 seine Großmutter in Müllrose (Landkreis Oder-Spree) erstochen und danach auf der Flucht zwei Polizisten tot gefahren haben soll.