Drei polnische Jäger kenterten am Wochenende mit ihrem Boot auf der Oder. Einer konnte sich retten, ein anderer starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen. Nun bargen Taucher auch den dritten Mann leblos.

Nachdem am vergangenen Wochenende drei Jäger mit ihrem Boot auf der Oder bei Hohenwutzen (Märkisch-Oderland) gekentert waren, hat die polnische Polizei nun auch den dritten Bootsinsassen gefunden. Der Mann wurde am Montag von einem Taucher tot geborgen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Gryfino am Dienstag.



Die drei Männer sollen am frühen Samstagmorgen auf der Oder bei dem polnischen Ort Stary Kostrzynek unterwegs gewesen sein, als ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache kenterte. Ein Mann konnte sich ans Ufer retten. Den zweiten Mann zogen Feuerwehrleute leblos aus dem Wasser. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er kurze Zeit später.



Die Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren waren auf Vogeljagd, sagte der Sprecher. Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ermittelt werden. Die Oder hat derzeit einen erhöhten Pegelstand, die Strömung ist stark.