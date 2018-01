Ihr eigentliches Ziel war der Inhalt der Kassenautomaten, doch dann wollten die Einbrecher auch ihre Spuren verwischen: Unbekannte haben in einem Kundenzentrum von Vattenfall in Berlin-Reinickendorf erheblichen Schaden verursacht.

Einbrecher haben ein Kundenzentrum des Energieversorgers Vattenfall in Berlin-Reinickendorf verwüstet. Das Unternehmen bezifferte den Schaden am Mittwoch auf etwa 750.000 Euro. An den Kassenautomaten, die von den Tätern aufgebrochen wurden, können Kunden ihre Stromrechnung mit Bargeld begleichen.