imago stock&people Audio: Radioeins | 18.01.2018 | Interview mit Professorin Maike Luhmann | Bild: imago stock&people

Großbritannien hat Ministerin für Einsamkeit - "Einsamkeit ist ein großes Thema in Berlin"

22.01.18 | 13:37 Uhr

In Berlin sind viele Menschen einsam. Betroffen sind nicht nur Ältere, denn Einsamkeit beginnt früher als gedacht. Deutsche Politiker fordern nun, nach britischem Vorbild gegen die Einsamkeit vorzugehen.



Einsamkeit zieht sich durch alle Altersschichten. "50 Prozent der Anrufer zwischen 50 und 59 Jahren aus Berlin rufen uns an, weil sie einsam sind", sagt Sabine Stührmann von der Telefonseelsorge Berlin. Einsamkeit sei ein großes Thema. "Und sie beginnt früher, als man denkt", so Stührmann im rbb weiter. Es seien viele, bei weitem nicht nur alte Menschen betroffen. Wie traurig das Problem ist, machen Meldungen wie diese klar: Zehn Jahre lang lag der Berliner Rentner Heinz N. tot in seiner Tiefkühltruhe in Prenzlauer Berg - und niemand hatte ihn vermisst. Er muss – die Schlussfolgerung liegt nahe - ein einsamer Mensch gewesen sein.

In Großbritannien geht man jetzt neue Wege. Die britische Premierministerin Theresa May hat vergangenen Mittwoch bekanntgegeben, dass die Staatssekretärin für Sport und Zivilgesellschaft, Tracey Crouch, sich in der Regierung mit dem Thema Einsamkeit befassen solle. Wie die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtete, will May damit ein Problem angehen, das für "viel zu viele Menschen die traurige Realität des modernen Lebens" sei.

Mehr zum Thema imago/westend61 Interview | Hilfetelefon für ältere Menschen - "Wir sind die Fachleute fürs Miteinanderreden" Jemanden zum Reden haben: Das Berliner Projekt "Silbernetz" bietet ab Heiligabend eine Gesprächshotline für einsame ältere Menschen an. Doch Initiatorin Elke Schilling plant mehr, um isolierte Senioren wieder in Kontakt zu bringen.

Auch deutsche Politiker wollen gegen Einsamkeit vorgehen

Nun fordern auch deutsche Politiker, stärker gegen das Problem vorzugehen. "Die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild"-Zeitung vom Freitag. Einsame Menschen würden früher sterben und "viel häufiger an Demenz" erkranken. "Es muss für das Thema Einsamkeit einen Verantwortlichen geben, bevorzugt im Gesundheitsministerium, der den Kampf gegen die Einsamkeit koordiniert", sagte Lauterbach weiter. Auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie forderte mehr politisches und gesellschaftliches Engagement gegen Einsamkeit. Einsamkeit sei ein Querschnittsproblem in der Gesellschaft, über das zu wenig geredet werde. "Einsame Leute wieder in die Gesellschaft zu holen, ist eine Aufgabe, die man nicht einfach kommerziellen Anbietern wie Facebook oder Partnerschaftsbörsen überlassen darf", sagte der Diakonie-Präsident.

Es sind nicht nur die Alten, die einsam sind

Viele der bestehenden Angebote in Deutschland richten sich vornehmlich an alte Menschen. Doch es sind nicht nur die Alten, die einsam sind, wie eine Studie bestätigt. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2016 von Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum sind besonders Menschen über 65 Jahren, die um die 50-Jährigen und zwischen 30 und 34 Jahren einsam. "Einsamkeit tritt in jeder Altersgruppe auf", so Luhmann im rbb. Luhmann, Professorin für Psychologie an der Universität Köln, ist dem Phänomen der Einsamkeit wissenschaftlich nachgegangen. "Einsamkeit ist etwas anderes als Alleinsein", sagt sie. Unter Einsamkeit verstehe sie "das Gefühl, dass man weniger soziale Kontakte hat, als man gerne hätte." Ein Problem - auch für die Gesundheit - , so die Wissenschaftlerin, sei Einsamkeit aber erst, wenn sie lange anhalte.

Die Einsamkeit hat viele Gründe

Gesundheitliche Einschränkungen, abnehmende Mobilität, Partnerverlust - das sind Risikofaktoren, die eine Vereinsamung begünstigen und die im hohen Alter verstärkt auftreten, fast die Studie Luhmanns zusammen. Und den Jüngeren, so Luhmann, fehle oft die Zeit, sich um soziale Kontakte zu kümmern.

Gefragt, ob Deutschland auch ein politisches Amt für Einsamkeit einführen sollte sagt auch Luhmann: "Schaden würde es sicher nicht". Aber Einsamkeit sei eben immer ein sehr individuelles Problem, dass von der Politik nur schwer zu lösen sei.