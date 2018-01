Paketfund in Berlin: Behörden sehen Bezug zu DHL-Erpressung

Commerzbank in der Schloßstraße

Ein mit Zündvorrichtung und Schwarzpulver gefülltes Päckchen ist am Freitag in einer Bankfiliale in Berlin-Steglitz entdeckt und unschädlich gemacht worden. Der Umschlag hätte Menschen verletzen können. Ermittler gehen davon aus, dass es im Zusammenhang mit den Erpressungsversuchen bei DHL steht.