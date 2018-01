Ulrich Petzinna Hohen Neuendorf Samstag, 06.01.2018 | 10:14 Uhr

Derartige absurde Forderungen erinnern an die Frühphase der Grünen, die immer die Leute aufs Fahrrad zwingen wollten. In gewissen sozialistischen Kreisen findet so was auch noch heute Anklang. Nur die es damals forderten, fahren heute gern lieber selber Auto und schweigen. Die Frage ist doch: Wer soll das dann alles kontrollieren und warum stellt man stattdessen nicht lieber mehr Kontrolleure für unser aller Sicherheit ein? Vor allem in den Öff. Verkehrsmitteln und flächendeckend an allen Orten in der Stadt. Aber das schnelle Abkassieren ist eben leichter.