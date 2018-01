Aus der Jugendstrafanstalt Plötzensee ist ein Insasse verschwunden. Wie Sebastian Brux, Sprecher der Justizverwaltung, am Donnerstagmorgen dem rbb sagte, handelt es sich um einen Jugendlichen, der seit dem 15. Januar vermisst werde. Er war demnach zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.



Der 18-jährige Hakan C. war laut Brux im offenen Vollzug, um eine Ausbildung zu machen. Ihm sei eine gute Prognose bescheinigt worden. "Darin haben wir uns offenbar getäuscht", so Brux. Sollte der Jugendliche gefasst werden, werde er voraussichtlich seinen Ausbildungsplatz verlieren und in den geschlossenen Vollzug kommen.

Der junge Mann wurde laut Justizverwaltung wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Im Juli 2019 sollte seine Strafe enden.