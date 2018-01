Unbekannte haben am Wochenende Fensterscheiben einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Spandau beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Sicherheitsmitarbeiter am Sonntagmorgen mehrere Löcher an zwei Scheiben der Unterkunft in der Freudstraße. Menschen wurden nicht verletzt.



Ein fremdenfeindlicher Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.