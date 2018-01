Mit einer geladenen Schreckschusswaffe im Handgepäck kommt man an einem Flughafen nicht durch die Sicherheitskontrolle. Das musste eine 76-Jährige am Flughafen Tegel feststellen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Sicherheitsmitarbeiter entdeckten die Waffe sowie Munition bei einer Kontrolle am Donnerstagnachmittag. Sie wies kein amtliches Prüfzeichen auf, ihr Besitz sei daher verboten, hieß es.