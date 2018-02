Brüchig, mit Moos überwachsen und verziert mit jeder Menge Graffiti: Ein verlassenes Stück Mauer in einem Wald in Berlin-Schönholz sorgt derzeit für Aufregung. Vergangene Woche hatte der Berliner Hobbyforscher Christian Bormann seinen Fund als "das letzte existierende Stück Ur-Mauer" präsentiert und damit die Denkmalpfleger überrascht.

Seitdem rätseln verschiedene Behörden über deren Echtheit: Gehört es zur sogenannten Ur-Mauer? Richtig sei, dass es sich um einen echten Teil der ehemaligen DDR-Grenzanlagen sowie um einen Teil der "Berliner Mauer in ihrer frühen Form" handele, sagte die Sprecherin der Stiftung Berliner Mauer am Mittwoch. "Das ist echt und nicht fraglich", so Gesine Beutin am Mittwoch.