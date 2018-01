Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit sind Gefangene aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ausgebrochen. Ein Gefangener in der JVA Tegel erzählt, was er und Mitgefangene darüber denken - und warum er für mehr Wachpersonal ist.

Gefangener, der anonym bleiben möchte : Ich sag mal Jein. Das passiert immer mal wieder, dass da einer durch die Mauer verschwindet. Alle zwei Jahre mal. Das wird jetzt so aufgebauscht, ist aber nichts Großes. Es gibt Stimmen, die das bejubeln. Aber es wirft auch ein schlechtes Licht auf uns Gefangene. Schlimm ist es bei dem, der aus dem offenen Vollzug nicht zurückgekommen ist. Das ist ein Vertrauensbruch. Der hat uns allen einen Bärendienst erwiesen. Es gibt ja Leute, die kurz davor stehen, in den Offenen zu kommen. Das verzögert sich jetzt vielleicht.

Es ist absolut dämlich, sowas zu machen. Die Wachleute gehen regelmäßig an den Fenstern vorbei, klopfen die Gitter ab, schauen, ob alles in Ordnung ist.

Lacht . Entschuldigung, dass ich jetzt so lache. Aber wo sollen sie denn mehr Wachpersonal hernehmen? Wir sind hier alle nicht so gut auf Herrn Behrendt [derzeitiger Berliner Justizsenator, Anm.d.Red.] zu sprechen. Wir haben früher immer auf Herrn Heilmann [ehemaliger Berliner Justizsenator] geschimpft. Aber der Behrendt macht ja nichts in den Gefängnissen und kümmert sich lieber um Gendertoiletten und Verbraucherschutz. Wir sehen den Bedarf, dass man die Haftbedingungen verbessert. Wir wären auch für mehr Wachpersonal. Dann könnten mehr begleitete Ausgänge stattfinden.

In Tegel wäre ein Ausbruch so nicht möglich. Sobald Sie hier an den Zaun kommen, geht schon der Alarm los. Es gibt Wärmebildkameras. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, das wäre hier nicht möglich. In Plötzensee ist die Situation ganz anders. Herr Behrendt sagt, dass Leute ausgebrochen sind, liegt an den alten Gefängnissen. Wenn er das sagt – naja, da ist er ja selbst dran schuld.

Das Gespräch führte Vanessa Klüber