44,7 Millionen Arbeitstage waren Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg im Jahr 2016 krank. Besonders hoch ist der Krankenstand in den Pflegeberufen. Den geringsten Krankenstand in der Region hat wiederum ein Berliner Bezirk.

Berufstägige Berliner und Brandenburger waren im Jahr 2016 im Schnitt drei Wochen krank gemeldet. Das geht aus dem jüngsten Gesundheitsbericht der beiden Länder hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde [pdf] . 20 Fehltage im Jahr entsprechen einer Quote von 5,5 Prozent. Damit liegt die Region Berlin-Brandenburg knapp über dem Bundesdurchschnitt. Dabei sind die Brandenburger mit 22 Tagen deutlich häufiger krank als die Berliner (19), was unter anderem auf das höhere Durchschnittsalter der Brandenburger zurückgeführt wird.

Den geringsten Krankenstand hat in Berlin der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (3,9 Prozent), den höchsten Marzahn-Hellersdorf (6,2 Prozent). In Brandenburg gab es die wenigsten Krankmeldungen in Potsdam (5,1) und die meisten in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin (je 6,6 Prozent).



Am häufigsten waren Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenleiden der Grund für Krankschreibungen, gefolgt von psychischen und Atemwegserkrankungen. Am längsten fehlen die psychisch Erkrankten mit 34 Tagen. Dagegen sind die körperlich aktiven Berufe, vergleichsweise unauffällig. Ausgewertet wurden die Krankmeldungen bei den gesetzlichen Kassen – das sind die Daten von rund zwei Millionen Beschäftigten.

In beiden Ländern ist der Wert damit seit 2014 leicht gestiegen. Hochgerechnet auf 2,22 Millionen Erwerbstätige in Berlin und Brandenburg entspreche das 44,7 Millionen Arbeitstagen, die der Region im Jahr 2016 durch Arbeitsunfähigkeit verloren gingen, so die Senatsverwaltung für Gesundheit. "Umgerechnet ergebe sich dadurch ein Produktionsausfall in Höhe von 4,25 Milliarden Euro. In 2014 waren es 3,86 Milliarden Euro und in 2015 4,07 Milliarden Euro."