Zehn Menschen wurden von der Feuerwehr untersucht, fünf davon mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Mindestens ein Mensch war mit dem Reinigungs- und Lösungsmittel in Berührung gekommen.

Auf einem Industriegelände in Berlin-Lichtenberg sind zehn Liter der gesundheits- und umweltgefährdenden Chemikalie Tetra-Chlor-Ethylen ausgelaufen.

Rund 50 Feuerwehrmänner waren an der Unfallstelle an der Hauptstraße im Lichtenberger Ortsteil Rummelsburg im Einsatz. Nach Angaben des Sprechers soll die Chemikalie aus einem kaputten Tank ausgelaufen sein. Am Mittag hieß es dann: "Die Flüssigkeit wurde von Kräften der

Feuerwehr aufgenommen und sicher verpackt. Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle."



Tetrachlorethen ist eine farblose, nicht brennbare Flüssigkeit, deren Dämpfe schwerer als Luft sind, die vor allem zur chemischen Reinigung eingesetzt wird. Mit einer Reihe anderer Chemikalien kann es sehr heftig reagieren. Das Lösungsmittel gilt zudem als krebserregend.