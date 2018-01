dpa/Lisa Forster Video: Brandenburg Aktuell | 17.01.2018 | Stefan Sperfeld | Bild: dpa/Lisa Forster

Warnung vor Tief "Friederike" am Donnerstag - Nach dem Schnee kommt der Sturm

17.01.18 | 13:52 Uhr

Der Winter hat in Berlin und Brandenburg mit Schnee Einzug gehalten. Auch am Donnerstag könnte es wieder schneien. Ab dem Nachmittag soll es aber stürmisch werden - es drohen Orkanböen und umstürzende Bäume. Das Datum scheint Stürme anzuziehen.

Nach den Schneefällen vom Mittwochmorgen drohen Berlin und Brandenburg am Donnerstag schwere Sturmböen. Der Kern des Sturmtiefs Friederike ziehe dann voraussichtlich über Norddeutschland hinweg, sagte Meteorologe Ronny Büttner vom Wetterdienst Meteogroup rbb|24 am Mittwoch. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen Berlin und Brandenburg im "Windfeld" südlich davon, womit ein hohes Gefahrenpotenzial verbunden sei. Der Schwerpunkt in der Region liege im Westen und Süden Brandenburgs sowie in Berlin. Vor allem am Nachmittag und Abend werde es "sehr windig". Im Süden Brandenburgs könne es zu einzelnen orkanartigen Böen oder sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern kommen. In Berlin soll der Wind nicht ganz so stark werden, hieß es von Meteogroup. Der Höhepunkt werde hier zwischen 18 und 22 Uhr erreicht.

Nachmittags nicht mit dem Auto fahren

Es drohe Gefahr von umzustürzenden Bäumen und umherfliegenden Gegenständen, sagte Ronny Büttner. "Der Januar war bislang deutlich zu nass, deshalb sind die Bäume sehr anfällig für Sturmböen." Besonders im Süden Brandenburgs sollte man sich vom Nachmittag bis Abend möglichst nicht draußen aufhalten, besonders nicht in Wäldern, warnte er und erinnerte daran, dass der Sturm "Xavier" im vergangenen Herbst fünf Menschenleben in der Region forderte. Auch im Bahnverkehr müsse man mit Behinderungen rechnen. Allerdings könne das Tief noch seinen Kurs ändern oder sich abschwächen. Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet bereits am Mittwoch vor möglichen Einschränkungen wegen des Unwetters: "Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor." Ein interessanter Zufall: Auf den Tag genau vor elf Jahren - am 18. Januar 2007, ebenfalls ein Donnerstag - fegte der Orkan "Kyrill" durch Deutschland und riss etwa am Berliner Hauptbahnhof einen tonnenschweren Stahlträger aus seiner Verankerung. "Das könnte ein schlechtes Omen sein, muss es aber nicht", so Ronny Büttner.

Erneut Schnee erwartet

Bevor der Sturm loslegt, soll es am Donnerstag in Berlin und Brandenburg erst einmal nass werden und vielleicht auch erneut schneien. Der Schwerpunkt hier sei voraussichtlich der Norden und die Mitte Brandenburgs inklusive Berlin, erklärte Ronny Büttner. Da das Tief Friederike aber wärmere Luft mitbringe, werde der meiste Schnee aber wohl nicht lange liegen bleiben.

Bislang keine wetterbedingten Unfälle

Bereits am Mittwochmorgen haben Schnee, Regen und Eisglätte in vielen Teil Deutschlands den Berufsverkehr beeinflusst. In Berlin und Brandenburg gab es zwar auch Schneeregen und Schneeschauer. Zu wetterbedingten Unfälle im Straßenverkehr kam es bislang jedoch nicht. Autofahrer vor allem im Norden, Westen und der Mitte Deutschlands kamen wegen Glatteis jedoch ins Rutschen. Lastwagen kippten um, Autobahnen wurden zeitweise gesperrt. In Nordrhein-Westfalen verunglückten drei Schulbusse bei Glatteis, ein Busfahrer wurde schwer verletzt.

Schnee und Glätte hatten bereits am Dienstag den Berufsverkehr in Berlin und Brandenburg belastet. Schwere Unfälle gab es jedoch nicht. In Brandenburg hatte es laut Polizei 13 witterungsbedingte Unfälle gegeben. Es seien vor allem Sachschäden entstanden. Betroffen von Glätteunfällen waren auch die Autobahnen 10, 11 und 13.