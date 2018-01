rbb-24-nutzer Berlin Samstag, 13.01.2018 | 16:42 Uhr

Es ist doch sehr bezeichnend, zu sehen, wie es hier eigentlich um diesen Vorfall gehen sollte, aber es pauschal zu einem angeblich systematischen Problem aufgeblasen wird. Und damit nicht genug, den vermutlich geflüchteten Minderjährigen wird teils unterstellt, keine berechtigt Asylsuchenden zu sein. Ein Kriminalfall wird unmittelbar als Legitimation für Grundrechtsabbau herangezogen. Ich würde sagen, nicht nur Cottbus hat ein Problem: Und das sind solche Kampfparolen und ihre Marktschreier von rechts.



Die Tatsache, dass über Kriminalität medial berichtet wird, ist kein Anlass, daraus einen Anstieg an Verbrechen zu konstruieren - das ist hysterisch, irrational und mutet obendrein verschwörungstheoretisch an, wenn eingefordert wird, es müsse aufgewacht werden.



Ich wünsche den Betroffenen beste körperliche u psych. Erholung, genauso wie die Aufklärung des Falls, was anhand der Zeugen hoffentlich auch gelingen wird.