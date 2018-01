Am U-Bahnhof Kienberg in Berlin-Hellersdorf hat die Polizei am Dienstagabend drei Jugendliche festgenommen. Sie sollen Fahrgäste angegriffen sowie eine Bahn beschädigt haben.



Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sollen die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren bereits auf dem U-Bahnhof Hellersdorf lautstark gepöbelt haben. In einem Zug der Linie U5 in Fahrtrichtung Alexanderplatz soll einer von ihnen dann geraucht haben. Darüber gerieten sie mit einem 31-Jährigen in Streit und in ein Handgemenge, so dass ein Fahrgast die Notbremse zog.



Der Zug hielt im U-Bahnhof Kienberg. Hier flüchtete sich der 31-Jährige in das vorderste Abteil, wo ihm die Zugführerin öffnete. Ein 17-Jähriger sprang jedoch in das Gleisbett, entnahm zwei Steine und warf diese gegen die Frontscheibe des stehenden Zuges, die zu Bruch ging. Verletzt wurde niemand. Der Zugverkehr war bis 20:15 Uhr unterbrochen.

Das Trio wollte flüchten, rannte aber in die Arme von Polizisten. Ein 17-Jähriger randalierte später im Krankenhaus weiter.