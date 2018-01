Aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee sind erneut zwei Häftlinge entkommen. Die Gefangenen seien am Montagmorgen getürmt, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Die beiden hätten ein Gitterfenster in der Zelle eines Mithäftlings manipuliert und seien dann durch dieses Fenster geflüchtet.

Die beiden Gefangenen hatten so genannte Ersatzfreiheitsstrafen von wenigen Monaten im offenen Vollzug verbüßt. Sie mussten ins Gefängnis, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen konnten. Obwohl sie die Haftanstalt zu Terminen verlassen durften, blieben sie nicht einfach in Freiheit, sondern bahnten sich gewaltsam ihren Weg aus der Zelle. Ein Justizsprecher nannte dieses Vorgehen "absurd".

Einer der beiden Männer sei aber bereits am Abend zurückgekommen, erklärte der Justizsprecher. Da er gegen die Auflagen verstoßen habe, müsse er nun in den geschlossenen Vollzug.

Damit sind aus der JVA Plötzensee über die Feiertage insgesamt sieben Häftlinge entkommen, sechs von ihnen sind noch flüchtig.

Am Donnerstag hatten sich vier Häftlinge im Alter von 27 bis 38 Jahren mit einem Trennschleifer und einem schweren Hammer den Weg in die Freiheit gebahnt. Am Freitag wurde bekannt, dass sich auch ein fünfter Gefangener am Donnerstagabend nicht aus dem offenen Vollzug zurückgemeldet hatte. Dazu kommen die beiden Getürmten vom Montag, von denen einer wieder zurückgekehrt ist.