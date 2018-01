Und schon wieder gab es einen Zwischenfall in einem Berliner Gefängnis. Ein Gefangener war am Samstag nach einem Ausgang nicht in die JVA Tegel zurückgekehrt. Inzwischen sitzt der Mann aber wieder im Gefängnis.

Ein Gefangener, der in der JVA Tegel einsitzt, ist nach einem Ausgang zunächst nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. Eigentlich sollte sich der Gefangene bereits am Samstag wieder in der JVA zurückmelden. Stattdessen hatte der Mann der JVA eine SMS geschickt und mitgeteilt, dass er am Samstagabend nicht ins Gefängnis zurückkehren werde.

Die Polizei hatte daraufhin eine Fahndung eingeleitet. Am Sonntagnachmittag meldete sich der Häftling dann aber freiwillig in der JVA Tegel zurück. Das sagte Sebastian Brux, Sprecher des Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), am Sonntag rbb|24. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.