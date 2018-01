Nach Autounfall in Brandenburg

"Es geht ihr gut", sagte die Sprecherin der saarländischen Landesregierung Anne Funk am Sonntag. "Sie ist auf der Heimreise ins Saarland" - diesmal mit dem Flugzeug.

Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A10 bei Potsdam waren Kramp-Karrenbauer, ihr Fahrer und zwei Personenschützer verletzt worden. Der Dienstwagen der Ministerpräsidentin war auf einen Lastwagen aufgefahren. Die CDU-Politikerin war auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen mit der SPD in Berlin und fehlte in der entscheidenen 24-Stunden-Marathonsitzung. Sie endete damit, dass Union und SPD vereinbarten, Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten noch an, sagte ein Polizeisprecher.